Simy: “Paragone con Eto’o? Ho i brividi, era un fenomeno. Lukaku fortissimo”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Crotone Simy su Samuel Eto'o e sull'attuale attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku

Simeon Tochukwu Nwankwo, meglio conosciuto come Simy, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Fanpage. Tra gli argomenti trattati dal 29enne attaccante del Crotone c'è anche il paragone con Samuel Eto'o, ex calciatore dell'Inter: "Non scherziamo, Eto’o è un mito per il calcio africano, lasciamolo tranquillo. Per me Samuel è stato un idolo, come probabilmente per tutti i calciatori africani, e solo vedere il mio nome accostato al suo mi fa venire i brividi. Non c’entro nulla con lui, lui era un fenomeno, ha fatto la storia del calcio, ha vinto tutto, io cerco solo di lavorare tutti i giorni per migliorare e aiutare la squadra".