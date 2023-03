Sindaco Napoli: “Scudetto catarsi, ma basta oltraggi ai monumenti. Propongo…”

Le parole del primo cittadino napoletano a proposito dei festeggiamenti già iniziati per il terzo scudetto ancora non matematicamente raggiunto

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, chiede di cambiare lo stile dei festeggiamenti. Queste le sue parole: "Quando ho visto la statua di piazza Mercato colorata d’azzurro ho immaginato il peggio. Lo scudetto è la grande catarsi. Una città abituata ad inseguire e a difendersi ora primeggia, troneggia e soprattutto dà lezioni di gioco, di stile, e anche di talento gestionale". Ciò non toglie che il sindaco sia "impaurito dal fatto che la gioia si trasformi in corrida e la corrida in oltraggio ai nostri monumenti. Perciò ho invocato la sospensione delle attività di colorazione".

In un’intervista al Fatto quotidiano, ha aggiunto: "I napoletani sono attenti e sanno che i monumenti sono ricchezza per tutti. La gioia si può esprimere in tanti modi. Propongo di fare installazioni creative, artistiche, striscioni ovunque. Dobbiamo ingaggiare una battaglia per la creatività. Io juventino? Ogni domenica mi trova allo stadio e, senza voler fare il gradasso, la squadra vola. Siamo scaramantici e quindi faccia lei il conto.