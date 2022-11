Siparietto tra Robin Gosens e Gnabry davanti ai giornalisti: il giocatore del Bayern dice no

Il giocatore nerazzurro ha provato in tutti i modi di convincere il giocatore del Bayern a fare un'intervista doppia

L'Inter torna a Milano con una qualificazione importantissima e una buona prestazione contro il Bayern Monaco. Lo ha ribadito anche Robin Gosens ai microfoni dei media tedeschi: "Nel primo tempo siamo partiti bene. Abbiamo avuto delle buone occasioni. Passando in vantaggio con l'occasione di Lauti sarebbe stata probabilmente un'altra partita. Il Bayern Monaco è di un livello assoluto e ha tanta esperienza".

Siparietto tra Robin e Gnabry

Prima di parlare ai microfoni dei giornalisti tedeschi, Robin Gosens ha provato a convincere Sergey Gnabry a unirsi a lui per un'intervista doppia. "Dai vieni qui, vieni qui da noi Serge", gli ha proposto insistendo il giocatore nerazzurro. Ma il giocatore del Bayern ha declinato l'offerta ed è scappato via, facendo sorridere i presenti per il siparietto divertente.