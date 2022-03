Sissoko: “Dybala? Me l’aspettavo. Sarebbe brutto per i tifosi vederlo all’Inter”

Le parole dell'ex Juve: "Dybala? Io lo vedo in Spagna, per me potrebbe essere il profilo giusto per la Liga"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Se me l'aspettavo? Sinceramente sì, mi aspettavo il mancato rinnovo. E' ripartito un nuovo ciclo, un nuovo progetto, l'arrivo di Vlahović ha cambiato l'aspetto tecnico come ha spiegato il direttore Arrivabene. Sicuramente ci saranno altri giocatori che faranno bene in questa squadra".

Dove giocherà l'anno prossimo Paulo Dybala?

"La verità è che non lo so, sto leggendo che ci sono molte squadre interessate a lui. E non può essere altrimenti. Io lo vedo in Spagna, per me potrebbe essere il profilo giusto per la Liga. Inter? Potrebbe essere brutto per i tifosi vederlo indossare la maglia dei rivali di sempre".