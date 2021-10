Sissoko: “Inter-Juve? Mi aspetto un Chiesa in grande spolvero. Non sarà facile”

Le parole dell'ex bianconero: "Occhio alla Juve: il finale è sempre più importante dell'inizio. Ha le potenzialità per vincerle tutte da qui all'ultima giornata"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così in vista del derby d'Italia di domenica sera: "Mi aspetto un Chiesa in grande spolvero, contro la Roma non è stato brillante ma per me è stato solo un incidente di percorso. Può essere l'uomo in più per scardinare l'Inter, non sarà un match facile ma ci sono i presupposti per uscire con i tre punti da San Siro. Il Napoli è primo e gioca molto bene, ma occhio alla Juve: il finale è sempre più importante dell'inizio. Ha le potenzialità per vincerle tutte da qui all'ultima giornata".