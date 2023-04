Sissoko: “L’Italia e i tifosi della Juve non sono razzisti. Lukaku frainteso, non voleva…”

Intervistato da JuvetusNews24.com, Momo Sissoko è tornato sui fatti di Juventus-Inter . Alla domanda se l'Italia è un paese razzista, l'ex giocatore ha risposto: "No, e tantomeno lo sono i tifosi della Juventus. Tra loro ho tanti amici che mi trattano come fossi loro fratello".

«È un’assurdità che nel 2023 si debba assistere ancora a queste scene. Anche io fui vittima di insulti razzisti in uno stadio italiano, ma sono passati 15 anni. Possibile che non sia cambiato nulla? Ne sono veramente dispiaciuto».

Quell’esultanza di Lukaku?

«Un’esultanza, appunto. Non un gesto di sfottò verso i tifosi che magari, vista la situazione, lo hanno frainteso. Ma Romelu non voleva provocare nessuno, ha fatto lo stesso in Nazionale».