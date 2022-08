Sissoko: “La Serie A, quest’anno, è il campionato più equilibrato d’Europa”

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così della corsa scudetto e dei bianconeri: "Spero sempre, come tifoso, di vederli vincere. Però c'è da dire una cosa: la Serie A, quest'anno, è il campionato più equilibrato d'Europa. Ci sono tante squadre forti e che si sono rinforzate in egual modo, per cui ci sarà veramente tanta competizione. Sono sicuro di questo".