Sivebæk: “Eriksen? Non capisco come non possa giocare all’Inter. Ha bisogno di tempo”

John Sivebæk, ex difensore campione d’Europa con la Danimarca nel 1992, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com della difficile situazione che sta attraversando Christian Eriksen, ai margini dell’Inter e destinato a cambiare aria dopo un solo anno a Milano: “Eriksen? È vero che noi danesi dobbiamo avere un po’ di tempo, per adattarci. I ritmi sono diversi. Per me Eriksen è uno dei migliori giocatori che abbiamo avuto in Danimarca, non capisco come non possa giocare in una squadra come l’Inter. Magari la lingua, magari l’adattamento, ma lui è un giocatore grandissimo. Poi c’è anche la questione allenatore, compagni. Serve dargli tempo. All’Inter evidentemente non hanno tempo“.