Siviglia: “Inzaghi sogna lo scudetto all’Inter. Ha fatto una bella scelta”

Le considerazioni dell'ex difensore della Lazio ed ex compagno di squadra dell'attuale allenatore nerazzurro

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di TMW, l'ex Lazio Sebastiano Siviglia ha commentato anche l'approdo all'Inter di Simone Inzaghi: "Avrà tanta responsabilità, ma allo stesso tempo ha in mano una squadra importante. Sogna di bissare lo scudetto di Conte, è normale che le aspettative siano alte. Ha fatto però una scelta, quella di andare a Milano, che credo sia stata ponderata in vista del suo futuro".

"Tanta roba questa nazionale. C'è la giusta alchimia nel gruppo, si respira aria frizzante e piacevole. Lo dico perché è lampante, si vede sul campo. Nelle due vittorie la cosa più bella e importante è il modo in cui sono arrivate. Ho visto un'Italia brillante fino alla fine, sciolta, libera di testa. Dove arriverà non lo so, può arrivare fino in fondo. Ci sono però squadre che stanno facendo bene, come Belgio e Francia, che saranno ostacoli grandi".