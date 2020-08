Inter in finale contro il Siviglia di Banega e degli altri ex milanesi

Del Siviglia si sa che l’Europa League è una sua specialità. La squadra spagnola ha in squadra tre giocatori che sono passati da Milano: Banega, Suso e Ocampos. Il primo ha giocato nell’Inter nel 2016 ma non è durata a lungo, dopo un anno è tornato al Siviglia. «Quella all’Inter è stata una stagione complicata per i cambi di allenatore, De Boer, Vecchi, Pioli, di nuovo Vecchi, però ho memorie gradevoli: ho conosciuto un altro calcio, un altro Paese. Il ricordo migliore? Facile, il 7-1 all’Atalanta, segnai anche tre gol…», ha detto in un’intervista al quotidiano spagnolo AS. È alla sua ultima stagione al Siviglia perché ha firmato per l’Al Shabab di Riad

In Italia e al Milan hanno giocato anche Ocampos (prima nel Genoa) e Suso che ha fatto il suo stesso percorso. Il primo ha segnato 17 gol in questa stagione ed è attesissimo per la finale, sta cercando di recuperare da un infortunio che lo ha costretto ad uscire nella gara contro il Manchester. Il secondo è stato fischiato dai tifosi rossoneri ma ha giocato con Brocchi, Montella, Gattuso e Giampaolo. Mihajlovic invece lo mandava spesso in panchina.

(Fonte: Gds)