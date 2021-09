Skorupski: “Porta inviolata? Vogliamo continuare anche contro l’Inter”

Le dichiarazioni del numero uno della squadra allenata da Mihajlovic verso il match di domani coi nerazzurri

Accanto a Sinisa Mihajlovic in sala stampa c’era Lukasz Skorupski verso il match contro l’Inter di domani. Ecco alcune delle sue parole riportate da TMW:

State cominciando a non subire reti, cos'è successo?

"Abbiamo cambiato modulo di difendere. In più aiuta molto l'essere sempre gli stessi: ci conosciamo meglio e questo ci facilita. Per ora siamo riusciti a mantenere la porta inviolata per due partite, speriamo di continuare”.