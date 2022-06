Skriniar, il Psg arriva a 60: un altro sforzo e si chiude. Il Monza offre 12 per Pinamonti

L’altro fronte caldo, stavolta in uscita, è l’offerta del Psg per Milan Skriniar. L’Inter chiede 80 milioni, il club francese ha alzato l’offerta passando dai 50 della prima proposta agli attuali 60. Non basta ancora, ma la strada è tracciata e a 70 si può definire la cessione. In uscita anche il 23enne attaccante Andrea Pinamonti. Per lui in corsa due squadre, Salernitana e Monza. Galliani si è sentito con Marotta e per l’attaccante, autore nella passata stagione di 13 reti con l’Empoli, ha offerto 12 milioni. L’Inter ha rifiutato, ne vuole 20, ma a 15 si può fare.