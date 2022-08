TS – Skriniar, PSG fermo e non è detto che rilanci. “Nessuno ad Appiano…”

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa hanno manifestato chiaramente l'intenzione del tecnico di non privarsi di Skriniar o Dumfries. Tuttosport illustra la situazione in merito all'offensiva del PSG per lo slovacco:

"Va detto che il Psg dopo l’offerta da 53 milioni più bonus dell’8 luglio non si è più fatto ufficialmente sentire e, al di là dei rumors su possibili rilanci, l’Inter non ha avuto finora indicazioni in questo senso (anche perché il Psg pare indirizzato su altri obiettivi). Idem sul fronte Chelsea, l’altra big che, in caso di mancato arrivo di Fofana del Leicester, potrebbe virare le proprie attenzioni su Skriniar. Ma Inzaghi - così come Marotta e Ausilio - non ne vuole sapere di perdere a metà agosto il suo centrale. I progetti di inizio estate erano chiari: via Skriniar in caso di offerta importante e dentro Bremer Perso il brasiliano e non essendo arrivato l'assegno "indecente" per lo slovacco, adesso nessuno ad Appiano vuole veder partire Skriniar, anche perché in giro per l'Europa non ci sono sostituti all'altezza secondo dirigenti e Inzaghi".