Skriniar-Brozovic: ieri “rivali”, oggi foto insieme davanti all’Epic Brozo bar

Il difensore slovacco ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia di Brozovic di fronte all'Epic Brozo caffe bar

Nella giornata di ieri, Milan Skriniar e Marcelo Brozovic si sono sfidati con le rispettive Nazionali in quel di Osijek, con il 2-2 finale che lascia l'amaro in bocca ai croati, scavalcati ora dalla Russia in testa al girone. I due nerazzurri, dopo il match di ieri, hanno fatto colazione insieme. Dove? All'Epic Brozo, il bar di Brozovic a Velika Gorica.