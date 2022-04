Skriniar, Barella e…: quattro candidati per il migliore in campo di Inter-Verona

Quattro nerazzurri tra i candidati dopo la bella vittoria di San Siro

La vittoria per 2-0 dell'Inter sull'Hellas ha regalato ai tifosi nerazzurri un sabato di gioia e felicità: vittoria, tre punti e tanti applausi per un gioco bello, per le tante occasioni da gol, per una difesa che ancora una volta ha mantenuto la porta inviolata.