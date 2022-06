Skriniar, assist dal Chelsea? Non solo: “Anche Boehly può usare l’Inter per…”

Sembrano non esserci più dubbi: è Milan Skriniar il designato big ad essere ceduto quest'estate, viste le diverse offerte sul tavolo. Ma nelle ultime ore, oltre al Psg, si è fatto avanti anche il Chelsea. Questo il punto dal Corriere dello Sport: "L’Inter ha già messo in chiaro con il club francese che, per Skriniar, vuole 80 milioni ed esclude qualsiasi contropartita tecnica. E allora il tentativo del Chelsea potrebbe agevolare viale Liberazione, spingendo Campos ad alzare in tempi rapidi la sua offerta più che a "dirottare" a Londra lo slovacco.