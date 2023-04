Skriniar e Calhanoglu, chance ridotte in ottica Benfica: il piano di rientro

Sono quattro i giocatori indisponibili per Simone Inzaghi nella trasferta di Salerno per l'Inter. Oltre allo squalificato D'Ambrosio - che sconterà la seconda delle due giornate di stop dopo l'espulsione contro la Juventus - e all'influenzato Cordaz, sono out anche Skriniar e Calhanoglu. Per entrambi resta complicato un recupero per la sfida contro il Benfica: