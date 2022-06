Sky – L’Inter sa che Skriniar verrà ceduto: pronti i rimpiazzi. Oltre ai giovani…

Su Sky Sport è stato fatto il punto della situazione sul mercato in uscita dell'Inter: "L'Inter sa che Skriniar verrà ceduto, e infatti si sta preparando a un rimpiazzo. Milenkovic, Bremer, questi nomi sono stati fatti dai dirigenti nerazzurri in virtù del fatto che un'uscita eccellente in difesa ci sarà. C'è una necessità stringente, la proprietà ha chiesto di fare un +60 milioni dal mercato: puoi comprare chi vuoi, ma il saldo deve essere in attivo, con una leggera contrazione del monte ingaggi. Su questo l'Inter è tranquilla, ci sono state uscite che lo hanno abbassato, vedi Perisic, Kolarov, Vecino, Ranocchia, Vidal e Sanchez.