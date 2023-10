Skriniar: “Critiche post Champions? Non mi fanno deragliare, non leggo su internet”

A Parigi non hanno accettato la sconfitta col Newcastlee nel mirino dei tifosi arrabbiati per la prestazione in Champions League del PSG, è finito pure Milan Skriniar.L'ex difensore dell'Inter, il Slovacchia per giocare le gare della sua Nazionale, ha parlato in conferenza stampa - prima della partita contro il Portogallo - e si è soffermato anche sulle critiche ricevute in questi giorni.