Skriniar e De Vrij in scadenza nel 2023, la posizione dell’Inter sui rinnovi

In casa Inter, è tempo di riflettere su alcuni rinnovi di contratto, tenuto conto che otto giocatori hanno il vincolo in scadenza a giugno 2022. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, la società ha preso una decisione importante anche per due titolarissimi. " Per Skriniar e De Vrij, in scadenza nel 2023, discorsi rinviati al 2022 come per gli altri a scadenza a giugno".