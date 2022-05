VIDEO / Juve-Inter, Skriniar festeggia con un dispetto a Dimarco: “Non ti regoli”

Dal prato dell'Olimpico, dove ieri sera il club milanese ha fatto festa per la vittoria della finale di Coppa Italia, arrivano i siparietti dei giocatori nerazzurri

Corsa sfrenata verso Perisic, poi la Coppa Italia alzata al cielo da Handanovic e portata sotto il settore destinato ai tifosi dell'Interaccorsi all'Olimpico per la partita contro la Juventus. I festeggiamenti, tra campo e spogliatoio, sono stati pieni di entusiasmo. Secondo trofeo in questa stagione per una squadra che è ancora in piena (difficile) corsa anche per lo scudetto. E dopo la Supercoppa, anche la Coppa Italia è stata strappata agli stessi avversari. C'è chi ha festeggiato sul campo con la propria famiglia, chi con i propri amici o fidanzate, e c'è chi come Skriniar si è divertito a fare un dispetto a Dimarco.