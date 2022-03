Skriniar all’esame Belotti. Garanzia assoluta per Inzaghi, per l’Inter è indispensabile

Tra i tanti duelli in campo tra la squadra di Inzaghi e quella di Juric ci sarà anche il confronto fisico tra Belotti e Skriniar

L'Inter sarà in campo questa sera in casa del Torino. Tra i tanti duelli in campo tra la squadra di Inzaghi e quella di Juric ci sarà anche il confronto fisico tra Belotti e Skriniar.

"Saranno scintille, c’è da scommetterci. Il capitano granata contro la roccia nerazzurra, Belotti faccia a faccia con Skriniar: sarà uno dei centri nevralgici della notte del Grande Torino. Il Gallo vivrà la serata più importante della sua finora breve stagione, perché bloccata due volte da due lunghi infortuni. Stavolta sarà diverso, ma dovrà essere più incisivo di quanto non è stato domenica a Bologna, dove è stato pubblicamente pizzicato da Juric. Dovrà superare l’esame Skriniar, fortissimo nell’uno contro uno, che a Liverpool ha confermato di essere tra i migliori della stagione interista. Per Inzaghi è una garanzia assoluta, il leader della migliore seconda difesa della Serie A, ai vertici ormai pure a livello europeo. Prezioso anche tatticamente: da quando non c’è De Vrij è stato spostato al centro della difesa offrendo ampie certezze e sicurezze. Un centrale quasi impenetrabile e con il vizio del gol: tre i suoi centri in stagione, ed è sempre pericoloso negli inserimenti sui calci da fermo. Insomma, è oggi una delle armi di Inzaghi", analizza La Gazzetta dello Sport.