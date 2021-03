Zilak: “Interesse su Skriniar? Nessuna sorpresa. Ma lui è felice all’Inter”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adam Zilak, ex compagno di Skriniar allo Zilina, ha raccontato gli esordi del difensore dell'Inter

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adam Zilak, ex compagno di Milan Skriniar allo Zilina, ha raccontato gli esordi del difensore dell'Inter, ma non solo. Perché Zilak assicura: Skriniar è felicissimo a Milano e non ha alcuna intenzione di lasciare i nerazzurri. Ecco le sue parole: