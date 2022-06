Professionalità e fisico granitico: Inter, forza Skriniar imbarazzante. Numeri da vero muro

Professionalità, preparazione alle partite maniacale, capacità quasi imbarazzante di recuperare dagli sforzi ed essere sempre al top

"Perché l'ex Samp è fatto d'acciaio nella testa, ma pure nel fisico. Il suo score stagionale è imbarazzante. In campionato ha saltato per turnover appena tre partite. Nelle altre 35 non è mai stato sostituito, facendo en plein anche in Champions (8 su 8) e nelle due coppe nazionali vinte contro la Juve. Per lui 120' sia in Supercoppa sia nella finale di Coppa Italia. Inzaghi lo ha tenuto a riposo soltanto nell'ottavo contro l'Empoli. Skriniar non si infortuna mai, garantisce sempre un rendimento altissimo e ha capacità di recupero spaventose, mantenendo alta la performance anche col passare dei minuti. La sua preparazione è maniacale e a renderlo speciale c'è anche la capacità di abbinare un fisico da corazziere ad una velocità di piedi da brevilineo che, complice una grande scelta del tempo dell'intervento, gli permette di marcare anche esterni offensivi molto più agili e rapidi di lui".