Stampa Uk – Tottenham su Skriniar, ma c’è un ostacolo. E Mou l’ha spiegato con ‘il puzzle’

È un po’ il problema di tutti i club. Le cessioni stanno tenendo banco in questo calciomercato: le società devono cedere prima di acquistare, magari per fare cassa o per sfoltire le rose. È quello che sta accadendo anche al Tottenham, interessatissimo a Skriniar per la difesa. fMa in Inghilterra spiegato che ogni potenziale accordo per un acquisto prevede che prima ci siano delle cessioni. Alla corte di Mourinho sono arrivati Pierre-Emile Hojbjerg, Joe Hart, Matt Doherty e Sergio Reguilon e in prestito Gareth Bale. 37 mln di sterline spesi complessivamente per il mercato in entrata ma all’allenatore portoghese mancherebbero ancora anche un attaccante e un centrocampista. Il club, prima di fare nuovi acquisti, spiega lo Standard, deve prima cedere i giocatori che Mou non vuole e sono Danny Rose e Juan Foyth. “Qualsiasi potenziale accordo implica delle cessioni”, spiega il quotidiano inglese .

E si riferisce alle parole del tecnico di qualche settimana fa: «Per una stagione come questa abbiamo bisogno di una buona squadra e abbiamo bisogno di due giocatori per ogni ruolo. Se mi chiedete se sono contento dei nuovi arrivi dico di si ma ci sono altre cose che fanno una squadra e una rosa. Una squadra è come un puzzle e in questo momento la nostra squadra non lo è, è un problema che dobbiamo risolvere».

(Fonte: Evening Standard)