Skriniar sui social incoraggia Bastoni dopo l’infortunio: “Forza amico mio”

Il suo compagno si è fatto male nella gara con la Roma e lo slovacco gli fa sentire la sua vicinanza anche su Instagram

Il suo amico Gerry si è fatto male nella gara con la Roma e lui mentre lo vedeva uscire dal campo dolorante si è avvicinato per rassicurarlo. Bastonisi è distorto una caviglia nella gara di Coppa Italia e il trauma distorsivo è stato confermato dagli esami strumentali fatti questa mattina. Si è messo subito al lavoro per provare a rincorrere la gara col Liverpool. Con il Napoli comunque non ci sarebbe stato perché dopo il derby, il giudice sportivo gli ha dato due giornate di squalifica per aver avuto da ridire contro uno dei direttori di gara.