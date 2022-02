Skriniar, una carezza nerazzurra: “Fa male, ma l’Inter non molla mai”

Il difensore nerazzurro sa che perdere dopo tanta fatica non piace a nessuno ma sul campo la squadra ha dato una buona prova della sua forza

Si è accorto che per 70 minuti l'Inter non ha fatto dominare il Liverpool, anzi. E alla vigilia della gara sembrava tutto complicatissimo. In effetti poi lo è stato, ma più per l'imprecisione davanti alla porta e nelle scelte dell'ultimo passaggio che non nel gioco, quello si è visto e sentito fino al gol - provato - di Firmino. Così il risultato largo, uno0-2, dopo una prestazione così sta stretto al pianeta nerazzurro e lo slovacco se la sente di incoraggiare tutti: "Fa male, però l'Inter non molla mai", la frase che accompagna la foto postata su Instagram. Un applauso per i suoi compagni e per chi dagli spalti ha spinto fino allo svantaggio. Una carezza sul cuore dal Milan che gli interisti si meritano.