CdS – Skriniar, l’Inter non scende sotto i 70. Fissato nuovo incontro col Psg

Inter e Psg non hanno ancora trovato un accordo per Skriniar . Il difensore rientrerà oggi alla Pinetina e attende novità per quanto riguarda il suo futuro.

"I nerazzurri al massimo possono scendere a 70-75, non di meno. Ieri tra il dirigente portoghese e la dirigenza dell'Inter c'è stato solo uno scambio di telefonate per fissare un nuovo appuntamento. Quasi certamente non oggi, ma domani o martedì. In città oggi tornerà Skriniar, che sarà visitato dallo staff medico nerazzurro e poi continuerà la riabilitazione dopo l'infortunio in nazionale. Lo slovacco, però, difficilmente darà una mano al Psg chiedendo la cessione. Ecco perché tutto porta a credere che i francesi dovranno alzare la loro proposta da 60 milioni più bonus. E che dovranno rinunciare a inserire nell'operazione una contropartita tecnica: Diallo, l'unico che poteva interessare all'Inter, non è considerato una prima scelta perché, oltre a Bremer, l'obiettivo è prendere Milenkovic", sottolinea il Corriere dello Sport.