Inter-Sheriff, Skriniar: “Conta la vittoria. I miei miglioramenti in Europa…”

Le parole del calciatore nerazzurro, rilasciate ai microfoni di Inter TV, prima del fischio d'inizio

«Sheriff? Una sorpresa per tutti ma in CL hanno qualità che hanno dimostrato nelle prime due gare del girone. Vogliamo fare noi la partita e tutto dipenderà da noi. In CL se non fai gol nelle tue occasioni poi arriva chi segna e vince la gara, dobbiamo essere più incisivi, segnare e difendere bene. Conta la vittoria e dobbiamo cercarla in tutti i modi». MilanSkriniar, a Inter TV, ha parlato della sfida con lo Sheriff e dei suoi miglioramenti in ambito internazionale. Il giocatore interista ha aggiunto: «Se sono cresciuto in ambito internazionale? Sono contento delle buone prestazioni ma abbiamo solo un punto e non sono contento per questo. Cerco sempre di migliorarmi e aiutare la squadra a fare bene, se riesco a farlo sono contento. Anche io devo fare le cose in maniera di migliorarmi. La spinta dei tifosi sarà importante. Li abbiamo sentiti anche con il Real, è sempre bello averli vicino, loro ci danno la spinta e dobbiamo fare un buon risultato».