Inter: Skriniar atteso in Slovacchia. Domani andrà a Cipro con i compagni

Anche il difensore nerazzurro come il resto dei compagni convocati sta raggiungendo i connazionali e mercoledì dovrebbe essere in campo

Come i suoi compagni, anche Milan Skriniar è partito per raggiungere la sua Nazionale. Lo aspettano in ritiro per questa sera. La portavoce della Federcalcio slovacca ha confermato la notizia del suo arrivo quando l'ATS ha liberato di fatto i giocatori nerazzurri dall'isolamento fiduciario che poteva bloccarli a Milano.