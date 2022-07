Skriniar, l’Inter manda un messaggio al Psg: “No a offerte sotto i 70 milioni”

"Non è stato garantito al 100% che Skriniar non si muoverà. L’idea dell’Inter, oggi, è però quella, perché vendere Skriniar creerebbe un buco enorme nell’organico di Inzaghi e sul mercato non ci sarebbe più il suo sostituto ideale. Dunque, al momento, Skriniar rimarrà. Quel “al momento” dipende chiaramente dalle offerte che potrebbero arrivare. Il Psg è stata la società che finora ha provato a prendere Skriniar, ma l’ultima proposta dell’8 luglio è stata di 53 milioni più 7 di bonus. Pochi, considerando che l’Inter partiva da 80. Se il Psg nei giorni scorsi, prima che la vicenda Bremer entrasse nel vivo, si fosse portato a 60 milioni più 5, probabilmente l’Inter avrebbe detto sì. Adesso il messaggio che la dirigenza nerazzurra ha recapitato al Psg e agli intermediari è che per Skriniar non si prenderanno in esame offerte che non tocchino almeno quota 70 milioni", spiega Tuttosport.