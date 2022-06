Skriniar obiettivo del Psg. Scadenza 2023 minaccia per l’Inter: Marotta tratta il rinnovo

In casa Inter sono giorni caldi per il mercato. Da Dybala e Lukaku in entrata, ma anche in uscita sono parecchi i giocatori che fanno gola alle top europee.

Come riporta Repubblica "Il Psg piomba su Milan Skriniar: lo slovacco è un obiettivo del club parigino (offerta comunque inferiore ai 60 milioni richiesti), ma l'Inter non vuole privarsi del calciatore e lo stesso difensore centrale si trova molto bene a Milano. Il contratto in scadenza nel 2023, però, rappresenta una minaccia per la società nerazzurra: Marotta ha già avviato i primi contatti con l'entourage per il rinnovo. Il pressing del Psg è reale, ma serve un'offerta monstre per strappare il difensore slovacco all'Inter".