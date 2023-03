CdS – Skriniar salta anche lo Spezia: il punto verso il Porto. E Dimarco…

Ci sono novità in merito alle condizioni fisiche di Dimarco e Skriniar, in vista del match di venerdì con lo Spezia

Ci sono novità in merito alle condizioni fisiche di Dimarco e Skriniar , in vista del match di venerdì con lo Spezia ma con attenzione particolare verso l'incrocio di Champions col Porto:

"I ritorni di Dumfries e di Gosens sono arrivati nel momento giusto, ovvero quando si sono fermati Skriniar (Darmian è stato arretrato in difesa) e Dimarco. Quest’ultimo potrebbe tornare a disposizione con lo Spezia, ma con ogni probabilità si accomoderà in panchina. Mentre per lo slovacco sembra che sarà necessario attendere il fondamentale match di ritorno con il Porto. Ciò significa che l’olandese e il tedesco sono avviati ad essere titolari anche in terra ligure", scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.