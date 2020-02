Skriniar: “Un orgoglio essere capitano, ma non è che cambio modo di giocare. Sul derby…”

Milan Skriniar a Inter TV: “Partita molto difficile, il campo qui è molto pesante. Qui non è mai facile. Nel primo tempo eravamo un po’ bloccati, poi quando siamo usciti nel secondo tempo meglio. Abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo preso troppe ripartenze, sapevamo che loro giocano così. Nel secondo tempo è andato invece meglio. Fascia di capitano? Un orgoglio essere capitano di questa squadra. Ero contento ma non è che però poi cambio modo di giocare, cerco di dare sempre tutto per la squadra e per questi colori. Anche oggi era così. Derby? Dobbiamo prepararci bene, ci aspetta una partita molto difficile. Sicuramente abbiamo la forza per vincerlo, dobbiamo dare tutto”.

