Skriniar: “Partita dura, ma orgoglioso dell’Inter. Ora serve ultimo sforzo”

Il difensore nerazzurro ha analizzato la sconfitta col Real e ha parlato degli ultimi impegni dell'anno

«Nella prima mezz'ora abbiamo creato occasioni, loro hanno segnato con due tiri, e hanno fatto due gol. Contro queste squadre devi segnare. Comunque sono orgoglioso di questa squadra perché siamo venuti qui per provare a vincere ma non siamo riusciti a farlo. Ora testa al campionato, dobbiamo ritrovare forza per fare l'ultimo sforzo in queste ultime gare dell'anno».