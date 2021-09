Inter-Real, GdS: le pagelle. Skriniar il migliore. “Muscoli e ispiratore di pregio”

Nelle pagelle della rosea spicca il difensore nerazzurro con il voto più alto della serata. Male chi è entrato in un secondo momento

Passava dalle sue parti anche una formica e le ha detto di tornare indietro, che non sarebbe passata. Skriniarha cercato di fermare qualsiasi cosa passasse dalle sue parti. È stato il migliore della partita anche se poi il premio lo hanno dato a Brozovic. Ma Milan ci ha messo un piglio di quelli che all'Inter servono come manna dal cielo. Contro il Real si è meritato da La Gazzetta dello Sport un sette e mezzo in pagella tanto che viene definito "un gigante".