CorSera su Skriniar: ”Alla prima occasione pubblica dopo il corteggiamento PSG…”

''Per la verità, l’Inter sarebbe in attesa di comunicazioni molto più pregnanti, nella fattispecie da Milan Skriniar. Ma alla sua prima occasione pubblica dopo il lungo corteggiamento del Psg, che gli offriva un ingaggio super, e la conseguente minaccia parigina di portarlo via a parametro zero a giugno alla scadenza del contratto, il centrale slovacco butta la palla in tribuna, senza fare troppi complimenti: «Il contratto? Non ho mai parlato del mio futuro e preferisco rimanere così: quando ci saranno novità lo saprete solo da me. Darò sempre tutto per l’Inter, i tifosi mi conoscono». Prosit''.