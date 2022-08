Skriniar, dal Psg una presa in giro. E ora il rinnovo è già nella stampante dell’Inter

"Marotta e Ausilio hanno ricevuto l'offerta del Psg per Skriniar, la seconda dopo un mese e mezzo di silenzio: 50 milioni più 5 di bonus, praticamente identica alla prima. Una presa in giro per il club che, in risposta, ha comunicato allo slovacco che il rinnovo alle cifre dei Brozovic, Lautaro e Barella (6 milioni all'anno) è nella stampante. Visti i tempi e il contesto economico, la permanenza di Skriniar vale come un grande acquisto", sottolinea Libero.