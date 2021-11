50 partite con la Slovacchia e fascia di capitano contro Malta, Skriniar: “Sono orgoglioso”

Con la gara contro Malta, il difensore nerazzurro raggiungerà le 50 presenze con la sua nazionale

Con Marek Hamsik assente, sarà Milan Skriniar a indossare la fascia di capitano nella gara che la Slovacchia giocherà oggi contro Malta. Per il difensore nerazzurro sarà la partita numero 50 con la sua nazionale: "Sono orgoglioso di quel numero e credo che aggiungerò qualche record in più. Non sarà una partita facile, sappiamo che dobbiamo fare il nostro gioco, ovviamente vogliamo vincere", ha detto il difensore alla vigilia della gara.