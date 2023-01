Skriniar via subito? L’Inter fissa il prezzo, Eriksen il metro di paragone

Il finale sembra ormai già scritto: Milan Skriniar lascerà l'Inter e approderà al Paris Saint-Germain. Da capire quando, se a giugno a parametro zero o già a gennaio. In questo caso i francesi dovrebbero pagare qualcosa per il cartellino del giocatore, e la dirigenza nerazzurra sa già quanto eventualmente chiedere. Così scrive Tuttosport: "Christophe Galtier, con la naturalezza di chi sa già qual è il finale della storia, ha - di fatto - ufficializzato il fatto che il centrale dell'Inter si sia promesso al Paris-Saint Germain. Da capire, quando si celebrerà il matrimonio. Sicuramente dal 1° luglio, anche se l'Inter attende che arrivi un'offerta da Parigi per avere subito Skriniar".