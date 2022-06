Inter-PSG, ottimi rapporti: “Skriniar, pronto rilancio per spingere i nerazzurri a chiudere”

La prima offerta di 50 milioni di euro è stata respinta, ma c'è da scommettere che presto il PSG tornerà alla carica con l'Inter per Skriniar

La prima offerta di 50 milioni di euro è stata respinta, ma c'è da scommettere che presto il PSG tornerà alla carica con l'Inter per Milan Skriniar. Scrive Tuttosport:

"Il primo assalto è stato respinto con perdite. Il Paris-Saint Germain vuole però fortissimamente Milan Skriniar ed è pronto al rilancio. E' lecito attendersi che da Parigi arrivi già nelle prossime ore “l’offertona” che costringerebbe l’Inter a dare il via libera per il centrale slovacco. La prima - da 50 milioni - è stata respinta. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno sparato altissimo, vogliono 80 milioni, ma non si fa peccato a pensare che si arriverà a un accordo anche alla luce degli ottimi rapporti tra i due club, cementati sin dalla cessione di Mauro Icardi e resi ancor più solidi dal trasferimento di Achraf Hakimi a Parigi".