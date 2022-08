Skriniar-PSG, affare fermo ma non ancora sfumato: Inter attende nuova offerta

Nelle ultime settimane non sono arrivate proposte per il centrale slovacco: possibile rilancio nei prossimi giorni

Il pressing del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar si è allentato, e di molto, nelle ultime settimane: il centrale slovacco appare sempre più destinato a rimanere all'Inter, ferma sulla richiesta da 70 milioni di euro. Affare definitivamente tramontato? Non secondo Libero: "Vero che sono spariti da settimane gli emissari di mercato del PSG per Milan Skriniar (27) ma l'affare è tutt'altro che sfumato. L'Inter è ferma nella sua richiesta per il centrale: 70 milioni, 20 in più di quelli messi sul tavolo dal club francese. Nei prossimi giorni è quasi certa una nuova offerta da Parigi".