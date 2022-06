Guardian – Skriniar, Psg deve inserire Draxler. Tornano in corsa Chelsea e Tottenham?

Il futuro di Milan Skriniar potrebbe essere lontano dall'Inter. Potrebbe essere lui il sacrificato da parte del club nerazzurro per sistemare il bilancio e fare cassa. Il Psg sembra il club più vicino al suo acquisto, ma i francesi non hanno accelerato e aumentato l'offerta facendo rientrare in corsa anche le squadre inglesi, come Chelsea e Tottenham.