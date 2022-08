GdS – Skriniar, il PSG non molla ma resta distanza con l’Inter: i dettagli

"In ogni caso, il Psg cerca lo stesso rinforzi. Uno per reparto, come dichiarato da Galtier. Per questo non è ancora tramontata, secondo il quotidiano Le Parisien, la trattativa con l'Inter per Skriniar. Va colmato però l'ampio divario tra domanda (80 milioni) e offerta (60). Gli incassi indotti dalla cessione degli esuberi potrebbero facilitare il dialogo, magari con l'aiuto del Milan che ha messo Diallo nella lista della spesa. Una prospettiva per ora ancora al vaglio del centrale franco-senegalese".