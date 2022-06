Skriniar, primi sondaggi del Psg. Contatti avviati per capire costi e disponibilità

"L’interesse c’è, ma non va confuso con una trattativa o addirittura in un accordo. Per ora, quindi, sono stati avviati contatti per conoscere nel dettaglio tipologie di contratti, prezzi e disponibilità. È chiaro che l’intervento di Campos, segnalato in questi giorni in Italia, conferma uno sguardo più attento di due profili che rientrano nelle esigenze del Psg. Il club parigino, come anticipato nei giorni scorsi dall’Equipe, sta cercando un attaccante polivalente che possa far rifiatare i vari Messi, Neymar e Mbappé. Nella lista dei potenziali acquisti c’è anche un difensore centrale, alla Skriniar, apprezzato per la polivalenza in difesa dove dovrebbe entrare in concorrenza con Marquinhos, Kimpembe e Ramos. Per ora dunque l’italiano e lo slovacco sono al vaglio di Campos, insieme ad altri tre o quattro profili. Ma la lista è destinata a accorciarsi", spiega Gazzetta.it.