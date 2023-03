SM – Inter, recupero Skriniar complicato: le ultime. Con lo Spezia in attacco…

Prima di focalizzarsi sulla sfida di martedì con il Porto, l'Inter andrà a fare visita allo Spezia venerdì in un match da non sbagliare. Come ribadisce Sport Mediaset, è il classico facile compito da non sbagliare per i nerazzurri e una prova di continuità necessaria per presentarsi al meglio per la sfida al Do Dragao. L'Inter, che ha vinto 4 dei 5 precedenti con i liguri, dovrebbe fare a meno di Skriniar che salterà la trasferta di La Spezia ma che potrebbe tornare proprio contro il Porto, anche se il suo recupero viene definito "delicato" da Sport Mediaset.