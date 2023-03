Skriniar, l’ingresso col Porto non era previsto. Domani il rientro ad Appiano

Dopo aver risposto alla chiamata della Nazionale, Milan Skriniar rientrerà domani in Italia e proseguirà il suo percorso di recupero. Il difensore non ha potuto dare il suo contributo contro la Juve, ma spera di recuperare per la ripresa del campionato contro la Fiorentina.

"Skriniar come Dimarco. Il centrale slovacco ha risposto alla convocazione della sua Slovacchia come prevede il regolamento, ma non si unirà al gruppo del c.t. Calzona a causa della lombalgia che lo sta tormentando nell’ultimo periodo e tornerà a Milano. Milan era rientrato tra i convocati a Oporto, per gli ottavi di ritorno di Champions, ma non era previsto il suo impiego. Ma poi Inzaghi si è visto costretto a schierarlo nel finale del match, per respingere gli ultimi assalti dei portoghesi. La situazione, ovviamente, non è migliorata e Skriniar è stato costretto a saltare anche l’ultima sfida contro la Juve. Il difensore rientrerà domani e proseguirà il programma", riporta La Gazzetta dello Sport.