CdS – Skriniar è sicuro: l’Inter nel suo futuro. Nulla da escludere: in caso di…

“Ho un contratto di 3 anni e l’Inter non ha mai detto di non volermi più e lo stesso vale per Conte. Non ho motivo per andare via“. Milan Skriniar è stato chiaro. Il difensore ex Sampdoria, che ha parlato in occasione della cerimonia per ritirare il premio di miglior calciatore slovacco del 2019, ha fatto capire di non aver dubbi circa il suo futuro.

Per Il Corriere dello Sport, non si può escludere nulla in riferimento al futuro di Skriniar: in caso di offerta superiore ai 50 milioni, lo slovacco potrebbe lasciare l’Inter di Antonio Conte.