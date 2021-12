Inter, Skriniar smaschera Lukaku: “Ci diceva che sarebbe andato via se…”

Il centrale slovacco, nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera, ha svelato questo retroscena

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera, Milan Skriniar, centrale dell'Inter, ha raccontato un retroscena riguardante gli addii in estate di due giocatori fondamentali come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Queste le parole dello slovacco: "Se ne parlava. Hakimi non ha neanche ricominciato con noi. Lukaku ce lo diceva che se ci fosse stata la possibilità sarebbe partito. Poi la società ha preso ottimi giocatori".