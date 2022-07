Inter, oggi il test con la Pro Sesto: probabile esordio stagionale per Skriniar

Oggi l'Inter scenderà in campo ad Appiano Gentile per un allenamento congiunto con la Pro Sesto. L'impegno successivo sarà sabato sera a Cesena con il Lione.

"Skirniar è anche tornato in gruppo ad Appiano, al pari dei compagni, le noie muscolari sono ormai smaltite. E oggi, con ogni probabilità, scenderà in campo nel test non ufficiale che nel pomeriggio si terrà ad Appiano contro la Pro Sesto", rivela La Gazzetta dello Sport.